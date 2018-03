Discussie over onderhoud bomen Pierstraat 24 maart 2018

Het onderhoud van de bomen in de Pierstraat leidde tijdens de afgelopen gemeenteraad tot een discussie. Oppositiepartij NAP merkte op dat de bomen op het grondgebied van Aartselaar de voorbije jaren nooit werden gesnoeid of geknot. "Aan de overzijde van de straat, op het grondgebied van Niel, gebeurt dit wél", zegt Kris Wils (NAP). "Deze bomen hebben dan ook een opvallend veel mooiere vorm dan de bomen op het grondgebied van Aartselaar."





"We werken volgens het groenbeleid dat in de vorige legislatuur werd uitgetekend door het vorige bestuur", reageert schepen van Milieu René Lauwers (Groen). "Het insnoeien van de bomen gebeurt om de vijf jaar. Volgens de huidige planning staat het op de agenda voor volgend jaar." (BCOR)