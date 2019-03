Dimitri Leue geeft voorstelling in CC ‘t Aambeeld Ben Conaerts

11 maart 2019

13u36 0

Creatieve duizendpoot Dimitri Leue is op donderdag 14 maart te gast in CC ’t Aambeeld. Hij brengt er met ‘Wat valt er?’ een komische theatervoorstelling.

Dimitri Leue is een bezige bij. Naast acteur en regisseur is hij een echte rasverteller. In ‘Wat valt er?’ toont Leue dat hij de kunst van het vertellen volledig onder de knie heeft. Hij neemt zijn publiek mee naar de haven, waar zijn grootvader met kleine Dimitri op toer ging langs de vrachtschepen en dokken. Bompa Leue en zijn kronieken vormen dan ook de inspiratiebron voor deze bitterzoete komische vertelling.

De opvoering vindt plaats om 20.15 uur in CC ’t Aambeeld. Tickets kosten 15 euro en zijn te bestellen via tel. 03 877 28 75 of cultuur@aartselaar.be.