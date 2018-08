Deel Pierstraat woensdag dicht 27 augustus 2018

02u23 0

Op woensdag 29 augustus krijgt de Pierstraat, meer bepaald het stuk tussen de handelszaken 'The Venue' en 'Reet Steakhouse', een nieuwe asfaltlaag. De werken starten om 6u uur 's morgens en nemen één werkdag in beslag. Er is een omleiding voor het gemotoriseerde verkeer via de Antwerpsesteenweg (N177) naar de 's Herenbaan en de N171a. Ook de buslijnen 295 en 298 zullen hinder ondervinden van de werken: de haltes P. Benoitlaan en Hof Daman vallen weg. De fietsers kunnen hun normale traject blijven volgen. (BCOR)