De Xaverianen geven showconcert Ben Conaerts

06 november 2018

Koninklijke Katholieke Muziekvereniging de Xaverianen geeft op zaterdag 10 november haar jaarlijkse showconcert. In tegenstelling tot de voorgaande jaren is er deze editie geen centraal thema. De harmonie kan dus uitpakken met een zeer gevarieerd programma. Op de playlist staan onder meer stukken van Thomas Doss, James Barnes en John Williams. Apotheose wordt ongetwijfeld het muziekstuk ‘Windows of the World’, waarin alle werelddelen met hun specifieke muziek aan bod komen. Goed voor liefst twintig minuten multicultureel spektakel.

Het concert vindt plaats om 20 uur in CC ’t Aambeeld. Tickets kosten 10 euro in voorverkoop en 12 euro aan de kassa. Meer info is te vinden op de website www.cultureelcentrumaartselaar.be.