De Blokkendoos houdt schoolfeest 01 juni 2018

Basisschool De Blokkendoos organiseert op zondag 3 juni haar jaarlijkse schoolfeest. Het evenement staat deze keer in het teken van het thema 'Talenten'. "Naast verschillende optredens van de leerlingen zorgen we ook voor heel wat doe-activiteiten voor kinderen", zegt directeur Bart Willemen. "Tussen de optredens door laten enkele leerlingen hun talent zien op het grote podium. Natuurlijk zal ook een drankje en een hapje niet ontbreken." Het schoolfeest, dat per editie gemiddeld zo'n 800 bezoekers mag verwelkomen, vindt plaats van 13 tot 17 uur. De toegang is gratis. (BCOR)