Davidsfonds vertoont documentaire ‘The Northwest Passage’ Ben Conaerts

14 januari 2019

17u09 0

De Davidsfondsafdeling van Aartselaar vertoont in samenwerking met Natuurpunt op woensdag 16 januari de documentaire ‘The Northwest Passage’. In deze film van regisseur Kris Garroy volg je vier Vlamingen die om de volledige ‘Northwest Passage’ van Groenland naar Alaska proberen te zeilen over de Noordpool. Als het hen lukt, zijn ze de eerste Vlamingen die onder Belgische vlag de expeditie tot een goed einde brengen. De documentaire wordt vergezeld van een bijhorende fototentoonstelling.

‘The Northwest Passage’ is te zien om 20 uur in CC ’t Aambeeld. Tickets kosten 13 euro.