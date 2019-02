Davidsfonds houdt lezing over Anton van Wilderode Ben Conaerts

21 februari 2019

14u56 0

Het Davidsfonds Aartselaar organiseert op woensdag 27 februari een lezing over de Vlaamse meesterdichter Anton van Wilderode. Rita Backx, leesbegeleider op school en voorlezer in de lokale bibliotheek, komt vertellen over zijn leven en werk.

Van Wilderode schreef vele gedichten die recht naar het hart gaan : over de natuur, over zijn geboortestreek en zijn kindertijd, over zijn vele reizen, over heimwee en vergankelijkheid, en over zijn geloofsovertuiging. Hij was Vlaamsgezind, sociaal geëngageerd en bewogen door het lot van de ‘kleine mens’. Zijn vrije vertaling van het bekende gedicht ‘In Flanders Fields’ is bijzonder aangrijpend. Zijn getoonzette gedicht ‘Lied van mijn land’ werd een echt Vlaams volkslied.

De lezing vindt plaats om 20 uur in CC ’t Aambeeld, de inkom bedraagt 8 euro. Wie erbij wil zijn, kan zijn plaats vooraf reserveren via tel. 0478 96 33 99 of davidsfonds.aartselaar@hotmail.com.