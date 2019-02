Davidsfonds bezoekt Instituut voor Tropische Geneeskunde Ben Conaerts

01 februari 2019

Het Davidsfonds van Aartselaar organiseert op woensdag 6 februari een bezoek aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen. Het Instituut is wereldwijd bekend voor zijn onderwijs, onderzoek en dienstverlening in de tropische geneeskunde en gezondheidszorg in ontwikkelingslanden.

Samenkomst is voorzien om 14.15 uur in de Sint-Rochusstraat 36 in Antwerpen. Het bezoek zelf vindt plaats van 14.30 uur tot 16 uur en kost 11 euro. Inschrijven kan via tel. 0478 96 33 99 of davidsfonds.aartselaar@hotmail.com.