Dansgroep Kalitsa organiseert dansfeest Ben Conaerts

06 februari 2019

12u34 0

De Griekse dansvereniging Kalitsa organiseert op zaterdag 9 februari haar jaarlijkse dansfeest in CC ‘t Aambeeld. Het wordt opnieuw een avond vol Griekse sfeer met optredens, drankjes en Griekse culinaire specialiteiten. Een van de hoogtepunt wordt ongetwijfeld het optreden in traditionele klederdracht.

Kalitsa werd opgericht op 12 maart 1990 in Antwerpen. Kalitsa is de dochter van Nikos Pantazis, die in 1964 de grondlegger was van de Griekse folklore in België. In meer dan 25 jaar is de dansgroep uitgegroeid tot een bloeiende vereniging met een 100-tal leden. Het doel is de mensen dichter te brengen bij de Griekse muziek, dansen en traditionele leefgewoonten.

Het dansfeest vindt plaats om 19 uur, tickets kosten 20 euro voor volwassenen en 10 euro voor kinderen tot en met 14 jaar. Reserveren kan via tel. 0475/80.02.10 of info@dansgroepkalitsa.be.