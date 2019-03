Dansen voor vrouwen boven de vijftig: ‘Dochters van Eva’ groeit uit tot succesverhaal Ben Conaerts

08 maart 2019

16u17 1 Aartselaar Het dansproject ‘Dochters van Eva’ is in Aartselaar aan zijn vijfde jaargang toe. De deelneemsters, allemaal vrouwen van ouder dan 50, zijn niet alleen bezig met dans en improvisatie, maar leren onderweg ook zichzelf beter kennen. “We werpen de schroom snel van ons af.”

Dertien jaar terug richtten Pat Van Lantschoot en Netty Vangheel met ‘Dochters van Eva’ een dansproject op voor vrouwen boven de vijftig. In 2014 werd het project voor de eerste keer opgenomen in het programma van cultureel centrum van Aartselaar. Wat toen begon als een cursus met een tiental deelneemsters, is nu uitgegroeid tot een unicum in de regio. Zowel uit de Rupelstreek als gemeenten daarbuiten zakken elke dinsdagvoormiddag 28 vrouwen af naar CC ’t Aambeeld. Ze komen er niet alleen om te dansen, maar ook om hun ‘zussen’ te zien.

Anders dan bij andere danslessen leren de vrouwen bij ons geen opgelegde danspasjes. Hier tellen eigen ideeën en inbreng en wordt geen strikte choreografie gevolgd Pat Van Lantschoot

“We wilden allemaal iets van beweging doen, maar joggen of fitnessen zagen we niet meteen zitten”, aldus de dames. “‘Dochters van Eva’ kwam dan ook als geroepen. Iedereen beweegt op een verantwoorde manier en volgens haar eigen kunnen. Als er iemand is die niet te lang kan rechtstaan, kan je ook bewegen vanop een stoel. De coaches houden met ieders fysieke mogelijkheden rekening en zorgen ervoor dat iedereen kan deelnemen. Omdat we allemaal vrouwelijk en boven de vijftig zijn, hebben we ook minder schroom. Je voelt je thuis in de groep.”

Experimenteren staat voorop

De coaches, dat zijn medestichtster Pat Van Lantschoot en Suzanne Demesmaeker. “De nadruk bij ‘Dochters van Eva’ ligt niet op techniek of lenigheid”, benadrukken ze. “Er is geen concurrentie of jaloezie. Het is vooral een creatief en gezellig samenzijn waarbij iedere vrouw gerespecteerd wordt zoals ze is. We creëren een kader waarbinnen vrouwen kunnen experimenteren met dans. In het begin schenken we vooral aandacht aan het ontdekken van je eigen mogelijkheden. We gaan op zoek naar welke danseres er in elke vrouw schuilt. Nadien leren we hen meer over de danstaal.”

“We werken steeds met een thema”, zegt Pat. “Dit jaar is dat ‘de natuur’. Net zoals de natuur maken de vrouwen een groeiproces door. De natuur valt in de winter in slaap om in de zomer te kunnen bloeien. Dat wordt bijvoorbeeld weerspiegeld door open en gesloten bewegingen. Maar iedere vrouw brengt haar eigen interpretatie van openen en sluiten. Anders dan bij andere danslessen leren de vrouwen bij ons geen opgelegde danspasjes. Hier tellen eigen ideeën en inbreng en wordt geen strikte choreografie gevolgd.”

Toonmoment

Ook nu weer wordt de lessenreeks afgesloten met een toonmoment: voor vrienden en familie de gelegenheid om te zien waar de vrouwen al die weken mee zijn bezig geweest. Wie benieuwd is, kan alvast vrijdag 5 april 2019 in zijn agenda noteren. Dan palmen de ‘Dochters van Eva’ om 20.15 uur het podium van CC ’t Aambeeld in met een voorstelling rond transformatie en natuur. “Dan tonen ze hun publiek wat er in hen zit en dat maakt hen enorm trots. Dat wordt het moment om te schitteren”, zeggen Pat en Suzanne.

Tickets voor de voorstelling kosten 5 euro en zijn te bestellen via cultuur@aartselaar.be of tel. 03 877 28 75.