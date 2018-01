Dakgoot dreigt te vallen 02u48 0

De brandweer van Hemiksem werd gisteren opgeroepen naar een woning in de Antwerpsesteenweg in Aartselaar, aan het kruispunt met de Molenveldstraat. Rond half vijf in de namiddag was daar een dakgoot losgekomen door een rukwind. De brandweer deed controle van de dakgoot met de ladderwagen en moest enkele onveilige stukken verwijderen en de dakgoot stabiliseren. De lokale politiezone Rupel moest de rijbaan gedeeltelijk versperren waardoor er slechts beurtelings verkeer mogelijk was. Na een half uur was het incident opgelost. Er vielen geen gewonden. (BSB)