Dagverzorgingshuis NOAH zet deuren open 14 maart 2018

02u38 0 Aartselaar Naar aanleiding van de 'Dag van de Zorg' organiseert NOAH Aartselaar op zondag 18 maart een opendeurdag. NOAH Aartselaar is een kleinschalig dagverzorgingshuis van Familiehulp, waar oudere mensen met een zorgbehoefte een gezellige dag kunnen doorbrengen.

"We organiseren talrijke leuke activiteiten, zoals samen koken, wandelen, op uitstap gaan, kaarten, spelletjes spelen, muziek beluisteren of handwerk", vertelt NOAH-coördinator Hazel Bergen. "Onze verzorgenden staan ook altijd klaar met kleine persoonsverzorgende taken. Cliënten kunnen een douche nemen, hun haar en nagels laten verzorgen of zich laten masseren. Op die manier wil NOAH een plaats zijn waar iedereen zich thuis voelt." Wie kennis wil komen maken met NOAH, kan daarvoor zondag terecht tussen 14 en 17 uur in de Palmboomstraat 4 in Aartselaar.





Bezoekers worden verwelkomd met een hapje en een drankje, kunnen genieten van een persoonlijk verwenmoment, kunnen de fototentoonstelling 'De kracht van zorg' bezoeken en gaan naar huis met een gadget. (BCOR)