Cursus om te stoppen met roken Ben Conaerts

28 december 2018

Aartselaar gaat opnieuw de strijd aan met de sigaret. In het voorjaar van 2019 wordt er opnieuw een rookstopcursus ingericht. Daarin leer je stap voor stap de sigaret vaarwel te zeggen en met roken te stoppen.

De sessies vinden plaats op maandagen 21 en 28 januari, 4 , 11 en 25 februari, 11 en 25 maart en 29 april. Op vrijdag 31 mei wordt de cursus afgerond met een slotsessie en een receptie. Alle sessies vinden plaats van 19.30 tot 21 uur in het Sociaal Huis in de Kapellestraat 136. Geïnteresseerden kunnen op maandag 7 januari alvast komen deelnemen aan een infomoment om 19.30 uur in het Sociaal Huis.