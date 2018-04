Cultuurcentrum 't Aambeeld zet Groot-Brittannië in de kijker 18 april 2018

CC 't Aambeeld kleurt de komende weken Brits. Van woensdag 18 april tot dinsdag 8 mei zoomt het cultuurcentrum in op Groot-Brittannië.





Vanavond worden de Britse weken afgetrapt met een voorstelling van Samuel Becketts 'Wachten op Godot' door Ensemble Leporello. Vrijdag staat er een optreden gepland van The Bootleg Sixties, een Britse band die reeds te gast was op de privé-feestjes van Paul McCartney en Elton John en muziek brengt van Britse grootheden als The Beatles, The Kinks en The Rolling Stones.





Het is ook uitkijken naar de Britse 'comedy night' op vrijdag 4 mei, waar Nigel Williams, Adam Fields en Rob Deerling voor de nodige hilariteit komen zorgen. Op dinsdag 8 mei is journalist Ivan Ollevier te gast in Aartselaar. Hij komt vertellen over de boeiendste episodes uit de Britse geschiedenis, van de Noormannen tot Winston Churchill.





Het programma wordt verder vervolledigd met de vertoning van de Beatlesfilm 'Eight days a week' op donderdag 3 mei, met een 'whisky tasting' op vrijdag 27 april en met de workshop 'High tea for kids' op woensdag 25 april. Voor wie de Britse sfeer ter plaatse wil gaan opsnuiven, staat er op dinsdag 1 mei een daguitstap naar Dover en Sandwich op de agenda.





Alle info is te vinden op www.cultureelcentrumaartselaar.be. (BCOR)