CSM Bakery investeert 7,5 miljoen euro in nieuwe muffinlijn Ben Conaerts

12 april 2019

15u00 0 Aartselaar Bakkersbedrijf CSM Bakery Solutions heeft 7,5 miljoen euro geïnvesteerd in een nieuwe muffinlijn voor haar fabriek in Aartselaar. Daarmee kunnen er 13.000 muffins per uur worden geproduceerd.

CSM Bakery in Aartselaar is al jarenlang gespecialiseerd in de productie van diepgevroren bakkerijproducten. Denk daarbij onder meer aan worstenbroodjes, appelflappen en croissants. Maar de afzet van die producten zit in een dalende lijn, dus moest het roer worden omgedraaid. Dankzij een investering van 7,5 miljoen euro kan het bedrijf voortaan ook inzetten op muffins.

“We zien dat het aantal bakkers afneemt, terwijl de consument alsmaar vaker zelf zijn eigen broodjes afbakt”, zegt plantmanager Pieter Vercauteren. “Maar tegelijkertijd merken we een enorme opkomst van Amerikaanse bakkersproducten, zoals American cookies, donuts en muffins. Wij willen op die trend inspelen en wijden voortaan een derde van onze fabriek aan de productie van muffins.”

Om de muffinlijn te kunnen bedienen, is het bedrijf nu op zoek naar technisch geschoold personeel. “We hebben reeds nieuwe mensen aangeworven en in de loop van dit jaar hopen we nog nieuwe operatoren te mogen verwelkomen.”