Cinema in openlucht 25 augustus 2018

02u33 0

Aartselaarse filmfans worden op zondag 26 augustus in de watten gelegd. De gemeente organiseert dan een vertoning van de bekroonde film 'The Shape of Water'. Tijdens de Oscaruitreiking ging hij alvast lopen met de prijs in de categorieën 'beste film', 'muziek', 'regie' en 'decor'. Liefhebbers kunnen om 21.30 uur met hun eigen stoeltje plaatsnemen voor het grote scherm op het Klein Laar, het grasplein tussen de kerk en de turnzaal van basischool Cade. Bij slecht weer vindt de vertoning plaats in de turnzaal. (BCOR)