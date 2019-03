Christophe Vekeman te gast in bib Ben Conaerts

18 maart 2019

15u08 0

Op donderdag 21 maart is schrijver Christophe Vekeman te gast in de gemeentelijke bibliotheek. Hij gaat er in gesprek met Bart De bruyn over zijn leven en werk.

Christophe Vekeman schreef onder meer de romans ‘49 Manieren om de dag door te komen’, ‘Een uitzonderlijke vrouw’, ‘Marie’ en ‘Hotel Rozenstok’. Hij is een van de meest gevraagde en gesmaakte schrijvers op de Vlaamse en Nederlandse literaire podia, waar hij voornamelijk poëzie brengt. Hij heeft een boekenrubriek in het Klaraprogramma ‘Pompidou’ en zijn jongste roman – tevens zijn vijftiende boek – verscheen eind maart 2018 en is getiteld ‘Mensen als ik’.

De gespreksavond vindt plaats van 20.15 tot 22 uur. De toegang bedraagt 7 euro.