CD&V-NAP heeft kieslijst klaar 07 juli 2018

02u33 0

Het kartel CD&V-NAP heeft zijn volledige kieslijst klaar. Het is de eerste keer dat beide partijen samen naar de kiezer stappen. Gemeenteraadslid en voormalig schepen Kris Wils (NAP) wordt, zoals eerder bekend, uitgespeeld als lijsttrekker. Mia Moortgat (CD&V), al sinds 2000 gemeenteraadslid, prijkt op de tweede plaats, gevolgd door raadslid Rudy Siebens (NAP) op plaats drie. Eric Hooft (CD&V) krijgt plaats vier toegewezen, Meentje Verlooy (NAP) staat op plaats zeven en Lea Den Abt (NAP) prijkt op plaats dertien. NAP-voorzitter Ludo Segers wordt uitgespeeld als lijstduwer, voorafgegaan door CD&V-voorzitter Jeroen De Munter.





"Met de resultaten van onze bevraging zullen we verderwerken om ons programma samen te stellen", klinkt het. "Intussen is al wel duidelijk dat wijken als Koekoek en Buerstede zich benadeeld voelen, onder meer wat betreft het openbaar vervoer en de inspraak via de wijkraden, die over onvoldoende middelen beschikken. Er is voor onze nieuwe beweging nog veel werk voor de boeg." (BCOR)





Meer over NAP

politiek

CD&V