Casco Phil geeft concert in domein Cleydael 18 augustus 2018

Op donderdag 23 augustus is Casco Phil opnieuw te gast op het domein Cleydael. Onder de noemer 'Claeydael Goes Classic' brengt de voormalige Belgische Kamerfilharmonie muziekstukken van onder meer Grieg, Dvorak en Mendelssohn ten gehore. Alle composities staan in het thema van de vier elementen: water, aarde, lucht en vuur. Als muzikale gast wordt de Amerikaans-Koreaanse cellist Han Bin Yoon uitgenodigd, een van de meest getalenteerde cellisten van het moment. Het concert van Casco Phil vindt plaats om 20.30 uur en is gratis. Voorafgaand, vanaf 14 uur, wordt het domein Cleydael al ingepalmd door een kunstenaarsmarkt met een zomerbar en foodtrucks. Tal van lokale kunstenaars komen hun kunstwerken tentoonstellen en demonstreren hoe ze tewerk gaan. De disciplines schilderkunst, beeldhouwkunst, kinderkamerkunst, juwelen, eigentijdse verlichting, kalligrafie, papier-maché, boetseerwerk en kantklossen komen aan bod. (BCOR)