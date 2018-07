Caro (18) stoot door naar finale Miss Fashion 28 juli 2018

02u37 0 Aartselaar De 18-jarige Caro Scheirens uit Aartselaar heeft het tot in de finale van Miss Fashion 2019 geschopt. Met haar deelname aan de missverkiezing wil ze een lans breken voor iedereen die het slachtoffer is geworden van pestgedrag.

"Ik ben zelf jarenlang gepest geweest", vertelt Caro. "Maar wat je ook hebt meegemaakt, je mag jezelf niet wegcijferen. Je moet durven tonen wie je bent. Dat was mijn motivatie om deel te nemen aan Miss Fashion en ik ben blij dat ik dat gedaan heb. Het is voorlopig al een geweldig avontuur geweest.





Samen met de andere finalisten heb ik al een superleuke tijd beleefd. We hebben al een aantal leuke activiteiten achter de rug, zoals danslessen en fotoshoots. Ik voel me erg goed bij de andere finalisten. We zijn op korte tijd een hechte groep geworden."





De finale van Miss Fashion vindt plaats op 1 september in Theater Elckerlyc in Antwerpen. (BCOR)





Je kan Caro steunen door een sms met de boodschap 'MF 22' te sturen naar 6045