Buur krijgt slag in gezicht van wegvluchtende inbrekers

01 januari 2019

Twee inbrekers probeerden op oudejaarsavond hun slag te slaan in een woning in de Leugstraat in Aartselaar. De twee mannen werden betrapt door de buren en daarbij ontstond een handgemeen. De daders sloegen op de vlucht in een witte Fiat, maar werden nog achtervolgd door een overbuurman die nog een slag op zijn gezicht moest incasseren. De daders konden uiteindelijk ontkomen nadat ze ook nog een geparkeerde bestelwagen beschadigden in hun vlucht.