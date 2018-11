Buerstedeschool schaft kleuterbezoek aan bibliotheek af: “Te omslachtig en te duur” Ben Conaerts

28 november 2018

14u44 0 Aartselaar Het derde kleuterklasje van de Buerstedeschool gaat sinds korte tijd niet meer op bezoek in de bibliotheek. Volgens schepen van Onderwijs Mark Vanhecke (N-VA) is de uitstap geen basisbehoefte en te omslachtig.

“Het bibliotheekbezoek van de derde kleuterklas is geen basisbehoefte en staat niet in het leerplan”, zegt Vanhecke. “Bovendien zijn er heel wat praktische moeilijkheden bij het organiseren van de uitstap. Denk maar aan het in- en uitstappen op de bus, de nodige toiletbezoekjes, het aandoen van de jassen en het oversteken van de A12. Voor hun bezoek zijn de kinderen vaak een halve dag onderweg. Ook het financiële aspect – 150 à 300 euro per busrit – heeft meegespeeld.”

Oppositiepartij NAP betreurt de maatregel. “Deze kinderen dienen dezelfde kansen te krijgen als de andere kinderen van de Aartselaarse scholen”, merkt Rudy Siebens (NAP) op.

“De bezoeken aan de bib worden voor de derde kleuterklas niet volledig afgeschaft”, stipt Vanhecke aan. “Er zijn nog steeds de introductiebezoeken en de voorleesmomenten voor deze kleuters. Ondertussen is ook beslist dat de bibliotheek in overleg met het schoolteam bewust gekozen, goed voorbereide boekpakketten zal samenstellen voor alle kleuterklasjes. Maar het belangrijkste is dat de kinderen vooral van thuis uit worden gestimuleerd om naar de bibliotheek te gaan.”