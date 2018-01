Bromfietser (32) geklemd tussen vrachtwagen en auto 31 januari 2018

02u40 0 Aartselaar Een bestuurder op een bromfiets raakte gisterenochtend gewond toen hij op de zijbaan van de A12 in Aartselaar richting Antwerpen tussen een vrachtwagen en een personenwagen terecht kwam.

Een vrachtwagenchauffeur kwam tussen de kruispunten van de Leugstraat en de Guido Gezellestraat in een file terecht maar merkte dat wellicht te laat op. Hij reed daardoor in op de bromfietser die op zijn beurt tegen een personenwagen knalde. "De 32-jarige bromfietser uit Niel was nog bij bewustzijn en werd gewond naar het ziekenhuis gebracht", weet Dirk Fonteyne van de lokale politiezone HEKLA. "Initieel leek het alsof hij kritiek gewond was, maar dat bleek gelukkig niet het geval. Ook de bestuurder van de personenwagen werd met nekklachten overgebracht. De Waalse trucker bleef ongedeerd." Omdat er geen verkeersdeskundige ter plaatse moest komen, waren de takelwerken snel afgerond. Alle hinder was na een dik uur alweer voorbij. (BSB)