Brasserie 't Sportzicht opent deze maand BOUW SPORTCHALET ZIT IN LAATSTE FASE BEN CONAERTS

06 februari 2018

02u26 0 Aartselaar De bouw van de nieuwe sportchalet aan het sportcentrum zit in zijn laatste fase. Eind deze maand kunnen de eerste sportclubs er hun intrek beginnen nemen en doen Marc Kerssebeeck en Carine Claes hun nieuwe brasserie 't Sportzicht open. "We zijn klaar voor deze nieuwe uitdaging", zegt het koppel.

Marc Kerssebeeck en Carine Claes zijn geen onbekenden voor de Aartselaarse sportclubs. Zij baten aan het sportcentrum al jaren brasserie Het Dolfijntje en sportcafé De Ark uit. Binnenkort nemen ze ook de horecafaciliteiten in de nieuwe accommodatie voor hun rekening: Brasserie & Grill 't Sportzicht. "We zijn klaar voor deze nieuwe uitdaging", zeggen Marc en Carine. "De zaak bevindt zich op de eerste verdieping en biedt een zicht op alle sportactiviteiten. Zo is de naam ''t Sportzicht' ontstaan. Het gebouw beschikt over een lift, zodat iedereen makkelijk zijn weg naar onze zaak kan vinden. Een groot en mooi terras maakt het plaatje compleet."





Grill

Brasserie & Grill 't Sportzicht opent op vrijdag 23 februari de deuren. In een eerste fase is de brasserie enkel in de weekends geopend. Vanaf 2 april kan je er alle dagen terecht, al blijft de keuken op maandag en dinsdag wel gesloten. Bedoeling is dat zowel de kleine als de grote honger er kan worden gestild. Een van de troefkaarten van de zaak wordt de grill, waarop het vlees zal worden bereid. "Maar ook wie enkel iets wil drinken of een ijsje of een gebakje wil eten is welkom", benadrukt Carine. "Binnenkort zal je in brasserie Het Dolfijntje enkel nog de eenvoudige, kleine gerechten op de kaart terugvinden. In 't Sportzicht pakken we dan uit met een meer uitgebreide kaart."





"Verder gaan we vaste formules aanbieden", vult Marc aan.





Ontbijt

"Zo kan je op zaterdagmorgen komen ontbijten aan 10 euro per persoon. Op zondagochtend is er ook een ontbijtformule in buffetvorm aan 14,9 euro per persoon. Vanaf april gaan we op woensdag en donderdag met themadagen werken en zetten we respectievelijk scampi's en ribbetjes op het menu aan 15 euro per persoon."





De nieuwe sportchalet is met een prijskaartje van 3,15 miljoen euro het prestigeproject van deze legislatuur. In het complex zullen de tennis-, voetbal-, atletiek- en petanqueclub hun onderkomen vinden. Schepen van Sport Bart Lambrecht (N-VA) kijkt alvast uit naar de opening van de gloednieuwe brasserie. "Met Marc en Carine is onze nieuwe sportaccommodatie in goede handen", stelt hij. "Intussen zijn de werken aan de sportchalet klaar. Eind deze maand en in de loop van de volgende maand kunnen de betrokken sportclubs werk maken van hun verhuis. Enkel aan de buitenaanleg hebben we nog wat werk, zoals aan de omheining van het kunstgrasveld. Dat kunnen we echter pas doen als het voetbalseizoen erop zit. We verwachten dat in mei of juni alles achter de rug is. Dan zullen we het gebouw inhuldigen met een feestelijke opening."