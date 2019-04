Brandweer bevrijdt bestuurster na ongeval Toon Verheijen

01 april 2019

19u55

De bestuurster van een personenwagen is maandag in de vroege avond gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Doornstraat. De vrouw (57) uit Aartselaar had om een onduidelijke reden de controle over het stuur verloren en belandde met haar voertuig links van de rijbaan eerst tegen een boom en dan half in de gracht. De brandweer moest het dak van de wagen knippen om de vrouw te kunnen bevrijden uit de wagen. Ze is met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.