Brand Beerens: geen 70, maar 105 beschadigde wagens 06 augustus 2018

Ook afgelopen weekend werd bij Nissan garage Beerens in Aartselaar keihard gewerkt om het bedrijf weer operationeel te krijgen na de zware brand van vorige donderdag. Overigens zouden er geen70 maar meer dan 100 wagens beschadigd zijn geraakt.





Volgens zaakvoerder Erwin Beerens kunnen de activiteiten in Aartselaar vandaag weer worden hervat. "En geen enkel personeelslid wordt technisch werkloos. Op de Boomsesteenweg hebben we iets verderop nog de B2-garage en daar kunnen we een deel van onze diensten onderbrengen. Verder zullen we mensen ook doorverwijzen naar onze vestiging in Wijnegem. Maandag (vandaag, red.) komt een stabiliteitsexpert naar het uitgebrande gebouw kijken. We zullen zien wat hij zegt, maar het stalen gebinte is verwrongen door de hitte, dus ik denk dat we een heel nieuw gebouw zullen moeten laten plaatsen."





De verzekeringsexperts kwamen eerder al langs. Een exacte berekening van de schade kon nog niet worden gemaakt. "Omdat ook de boekhouding in de vlammen opging", verklaart Beerens. "Gelukkig hadden we een back-up op een externe server." Verder is het afwachten hoe de verzekering de voertuigen die rook- en waterschade opliepen, gaat taxeren. "Volgens ons krijg je die niet meer verkocht. Op die manier zijn geen 70, maar zelfs 105 auto's verloren", aldus Erwin Beerens. (KDC)