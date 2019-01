Bpost schrapt drie rode brievenbussen Ben Conaerts

23 januari 2019

11u58 0

Bpost gaat in Aartselaar drie rode brievenbussen schrappen. Het gaat om de exemplaren aan de Frederik Sheidlaan 22, Hoevelei 181 en Kapellestraat 92. In totaal zullen er na de schrapping nog dertien brievenbussen op Aartselaars grondgebied overblijven.

In heel Vlaanderen verdwijnen bijna een op de vier brievenbussen. Bpost brengt het aantal brievenbussen terug van 13.000 naar 10.000. Bij de keuze van de te verdwijnen bussen werd volgens het postbedrijf rekening gehouden met het volume dat er in wordt gedeponeerd en met de toegankelijkheid. “In rurale gebieden moet 90 procent van de inwoners binnen 1,5 kilometer een bus hebben, in een stadsomgeving is dat binnen 500 meter”, luidt het.