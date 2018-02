Bouwvakker (22) sterft voor ogen van collega KRAAN ZAKT WEG IN KELDER EN SLEURT JONGE ROEMEEN MEE TOON VERHEIJEN

07 februari 2018

02u41 0 Aartselaar Een 22-jarige Roemeen uit Loenhout is gisterenochtend om het leven gekomen bij een arbeidsongeval op een werf in Aartselaar. Een kraan zakte weg in de kruipkelder en sleurde de man naar beneden. Hij stierf voor de ogen van de kraanman.

Een ploeg arbeiders van de firma Mathyssen bvba aan de Vaartdijk in Brecht was voor de tweede dag op rij aan het werk op een kleine werf aan het Kerkeveld in Aartselaar. Rond 7 uur waren de twee arbeiders opnieuw begonnen met het afbreken van de woning op het perceelnummer 10. Maar plots liep het fout. "Tijdens de werken moet de kraan over een keldergat gereden zijn", vertelt Dirk Fonteyne, woordvoerder van de politiezone Hekla. "De kraan zakte daardoor weg. Wat er precies is gebeurd, is niet helemaal duidelijk. Mogelijk werd de arbeider meegesleurd door de kraan en is hij in de kruipkelder gevallen. Daar is er ook een hoop puin op de man terechtgekomen."





In shock

Voor het slachtoffer, een 22-jarige Roemeense jongeman, kwam alle hulp te laat. Hij overleed ter plaatse. "De kraanman, ook een Roemeense man, was volledig in shock door de gebeurtenis", vertelt Dirk Fonteyne. "Hij moest ook worden opgevangen door de hulpdiensten." De kraanman werd later voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij steun kreeg van zijn collega's.





Het nieuws van het dramatisch overlijden van de jonge bouwvakker kwam hard aan in de stille en wat afgelegen straat.





Plots werd het stil

"Het was de tweede dag dat de mannen hier aan de slag waren", vertelt een buurtbewoonster. "Ze waren rond 7 uur begonnen en iets na 8 uur werd het ineens stil. Enkele minuten later zag ik plots de zwaailichten voor het huis staan. Ik zag dat de kraanman werd opgevangen door een verpleger van de ziekenwagen. Hij was hartverscheurend aan het wenen en werd door de hulpdiensten ondersteund. Vermoedelijk had hij alles zien gebeuren."





Bij de firma Mathyssen wilden ze gisteren liever niet reageren. Het parket heeft wel een onderzoek ingesteld naar de precieze omstandigheden en zal nagaan of alle veiligheidsvoorschriften werden nageleefd.