Boomplantactie in De Reukens 08 maart 2018

Op zondag 11 maart organiseren de gemeente Aartselaar, Velt Aartselaar, Natuurpunt Aartselaar en het Agentschap voor Natuur & Bos (ANB) een boomplantactie in het natuurgebied De Reukens. Er worden alles bij elkaar zo'n 1.800 bomen aangeplant. Iedereen is welkom van 10 tot 15 uur om een streekeigen boom te komen planten of om een kijkje te nemen. Natuurpunt is aanwezig met een info- en knutselstand, ANB zorgt voor schoppen en materiaal en het harmonieorkest De Xaverianen komt omstreeks 12.30 uur de deelnemers aanmoedigen met een vrolijk deuntje. De boomplantactie vindt plaats aan de ingang van De Reukens, te bereiken via de kleine asfaltweg tegenover café Belle Vue. Geïnteresseerden komen best wel te voet of met de fiets, want er is geen parkeergelegenheid op de asfaltweg.