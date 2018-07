Bomen moeten wijken voor nieuw voetpad 23 juli 2018

02u30 1

Op dinsdag 24, woensdag 25 en donderdag 26 juli gaat de gemeentelijke technische dienst dertien bomen rooien in de voortuinstrook van Barones Ludwina De Borrekenslaan 88. Deze werken worden uitgevoerd als voorbereiding voor het aanleggen van een toekomstig voetpad in de straat. Tijdens de werken zal het gedeelte tussen het kruispunt met de Wolffaertshoflaan en het kruispunt met de James Ensorlaan in de richting van de Kontichsesteenweg afgesloten worden voor alle verkeer tussen 7 en 14 uur. Er is een omleiding voorzien via Wolffaertshoflaan - Hoevelei - Antwerpsesteenweg. Bewoners kunnen wel te allen tijde hun woning en oprit bereiken. (BCOR)