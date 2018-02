Blauwtong viert honderdste nummer SATIRISCHE ONLINE DORPSKRANT BEREIKT MIJLPAAL BEN CONAERTS

08 februari 2018

02u36 0 Aartselaar De satirische online dorpskrant Blauwtong heeft zijn 100ste nummer klaar. Een mijlpaal voor geestelijke vaders Paul Verschaeren (73) en Walter Decoene (77), die al twaalf jaar lang op hilarische wijze de lokale politiek door de mangel halen. "De meeste van onze politici kunnen gelukkig tegen een stootje."

Het was in volle aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 dat Blauwtong het levenslicht zag. "Ik stond op de lijst van Groen voor de verkiezingen en wilde een beetje persoonlijke publiciteit maken", blikt Paul 'Paulo' Verschaeren terug. "Ik sloeg de handen in elkaar met Walter Decoene, met wie ik eerder al had samengewerkt aan de dorpskrant Wesp. We vullen elkaar uitstekend aan: hij maakt de teksten en de foto's, ik neem de cartoons voor mijn rekening. De naam 'Blauwtong' verwijst niet alleen naar de ziekte bij schapen, maar ook naar het feit dat Aartselaar toen al lang werd bestuurd door de liberale partij. We hadden dus al veel blauw gelul moeten aanhoren." (lacht)





Al van bij de start nemen Paul en Walter geen blad voor de mond. In een stukje topsatire grijpen de heren de vol geregende putten in het wegdek aan om Aartselaar te vergelijken met Venetië. Ze werken zelfs een gondeltocht uit langs de 'Aartselaarse kanalen', met toenmalig schepen van Openbare Werken Rudy Van Onckelen (Open Vld) als gondelier Rudolfo. In het tweede nummer pakt het duo uit met een ludiek gezelschapsspel: 'Steek een dakkapel'. "Een gezin wilde een dakkapel steken maar moest daarvoor wel de goedkeuring krijgen van álle bewoners van de wijk. Dus zijn die mensen bij hun 700 buren deur aan deur moeten gaan. Kortom: absurde taferelen, die we dan ook maar wat graag op de korrel wilden nemen."





Niemand gespaard

Doorheen de honderd nummers is er één rode draad: niemand wordt gespaard, ook de burgemeesters niet. "Marc van den Abeelen (voormalig burgemeester voor Open Vld, red.) was nochtans een autoritaire figuur", zegt Walter. "Maar we hebben van hem nooit negatieve commentaren gekregen. De meeste van onze politici kunnen tegen een stootje. Ik denk wel dat de mensen die niet gelukkig waren met hun cartoons, zich liever niet wilden laten kennen en het voor zich hebben gehouden. Het is ook nooit onze bedoeling geweest om op de man te spelen. Maar de ene politicus leent zich al beter tot satire dan de andere. Een kleurrijke figuur als Jan Guns (huidig gemeenteraadslid voor Open Vld) is voor ons heel dankbaar."





Vandaag bereikt 'Blauwtong' een kleine duizend abonnees. Al verdienen Walter en Paul er zelf niets aan, want de krant wordt gratis online aangeboden. Blijft nog de vraag hoelang ze hun project willen blijven verderzetten. "Ik betwijfel of we er nog eens honderd nummers zullen kunnen bijdoen", denkt Paul. "We worden al een dagje ouder en er kruipt best wat tijd in. Het is al gebeurd dat ik uit vakantie moest terugkomen om een nummer af te werken. Maar de goesting is nog aanwezig. Dus bij leven en welzijn gaan we nog even door. Misschien maken we het 200ste nummer wel vanuit het rusthuis. Met een bibberende in plaats van een blauwe tong." (lacht)





Alle nummers van Blauwtong zijn te raadplegen op de website www.blauwtong.be.