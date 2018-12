Bied op een gesigneerd shirtje van Hazard en steun het goede doel Ben Conaerts

11 december 2018

15u56 3 Aartselaar Het Aartselaarse veilinghuis Moyersoen pakt opnieuw uit met een opvallende actie voor ‘De Warmste Week’. Acht gesigneerde sportshirts – waaronder een exemplaar van de Rode Duivels – worden er geveild ten voordele van de vzw Berrefonds.

Bij Moyersoen kan je sinds enkele dagen een bod uitbrengen op acht gesigneerde sportshirts. Het gaat om voetbalshirts van Zulte Waregem, Lokeren, Club Brugge, Cercle Brugge en Antwerp, een basketshirt van Oostende en een wielershirt van Lotto-Soudal. Pronkstuk is een voetbalshirt van de Rode Duivels met de handtekeningen van onder meer Toby Alderweireld, Eden Hazard, Dries Mertens en Michy Batshuayi.

“We hebben al onze contacten aangesproken om zoveel mogelijk truitjes bij elkaar te krijgen”, zegt Jeroen Van Daele van Moyersoen. “We hadden wel de voorwaarde gesteld dat ze door één of meerdere spelers gesigneerd moesten zijn. We zijn heel blij dat de clubs aan onze vraag zijn tegemoet gekomen. Hoeveel de veiling zal opbrengen, is op dit moment moeilijk in te schatten. Maar we hopen om zo’n 200 à 300 euro per shirt bij elkaar te sprokkelen. Hoe meer, hoe beter natuurlijk.”

Kijkdag

Het startbedrag voor ieder shirt lag op 100 euro. Momenteel lijkt vooral het exemplaar van Antwerp in trek. De veiling loopt af op maandag 17 december om 19 uur. Op woensdag 12 december wordt tussen 15 en 17 uur een kijkdag georganiseerd en kan iedereen de shirtjes bij Moyersoen komen bekijken. Wie het hoogste bod uitbrengt, zal zijn truitje met de post opgestuurd krijgen.

De opbrengst van ‘De Warmste Veiling’ gaat integraal naar het Berrefonds. Dat is een vzw die ouders ondersteunt die hun kindje verloren hebben tijdens of na de zwangerschap of tijdens de eerste levensjaren. “Enkele werknemers hebben persoonlijke ervaringen met het Berrefonds. Toen we op zoek gingen naar een goed doel om te steunen, kwamen we dan ook al snel bij het Berrefonds terecht”, aldus Jeroen Van Daele.

De veiling is te vinden op de website https://www.moyersoen-auctions.com/auction/15221.