Bibliotheek voorziet studeerplekje 02u33 0

Studenten die willen studeren voor de examens, kunnen in januari terecht in de gemeentelijke bibliotheek. Daar wordt voor de scholieren een rustig studeerplekje voorzien. Ze zijn welkom tussen 9.30 en 12.30 uur en van 13.30 uur tot sluitingstijd. Studenten kunnen hun plekje op voorhand reserveren via bibliotheek@aartselaar.be. (BCOR)