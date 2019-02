Bibliotheek installeert fotocabine Ben Conaerts

21 februari 2019

16u21 0

Voortaan kan je ook in de gemeentelijke bibliotheek terecht om pasfoto’s te laten maken. De bib beschikt sinds vandaag over haar eigen fotocabine. Je betaalt er 7 euro voor zes pasfoto’s.

Indien de bib gesloten is, kan je voor pasfoto’s onder meer terecht aan het onthaal van het hoofdkantoor van de PolitieZone HEKLA in de Prins Boudewijnlaan in Edegem en in de grote inkomhal van A12 Shopping aan de Boomsesteenweg in Schelle.