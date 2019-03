Bib geeft Jeugdboekenmaand feestelijke start Ben Conaerts

01 maart 2019

De bibliotheek van Aartselaar trapt de Jeugdboekenmaand feestelijk af op zaterdag 2 maart. Van 9.30 tot 12.30 uur kunnen kinderen in en rond de bibliotheek komen deelnemen aan taalspelletjes en workshops. Je kan onder meer leren hoe je kleine dieren tekent of hoe je een eigen audiovisueel stripverhaal maakt. Het wordt ook uitkijken naar de tekenwedstrijd rond het thema ‘insecten’. De mooiste tekening krijgt later een plaatsje op de muur van de gloednieuwe vlindertuin van de bib.

