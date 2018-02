Bewoners willen af van continu oranje flikkerlicht 01 februari 2018

02u32 0 Aartselaar Een aantal buurtbewoners is vragende partij om de verkeerslichten op het kruispunt Pierstraat - Reetsesteenweg opnieuw in werking te stellen. "Sinds de lichten op oranje flikkerlicht werden gezet, zijn de verkeersproblemen alleen maar toegenomen", luidt het. Volgens schepen van Mobiliteit Bart Lambrecht (N-VA) ligt de oorzaak bij de wegenwerken in de buurgemeenten.

Sinds zo'n anderhalf jaar zijn de verkeerslichten op het kruispunt Pierstraat - Reetsesteenweg buiten werking gesteld. Volgens het gemeentebestuur wees de ervaring uit dat het verkeer er vlotter gaat als de lichten uitvallen en op oranje knipperlicht overgaan. Maar een aantal buurtbewoners is het daar niet mee eens en vraagt om de lichten opnieuw te laten werken zoals voordien. "Er rijden meer en meer voertuigen, waardoor het nu nog drukker is geworden", zegt Lindsay Verstreken. "Niet alleen tijdens de spits, ook tijdens de rest van de dag ontstaan er geregeld files. Als bewoner is het haast onmogelijk geworden om op een veilige manier de eigen oprit te verlaten. Door de lange wachttijden ontstaat er bij veel chauffeurs frustratie en is er van hoffelijkheid in het verkeer geen sprake, integendeel." Schepen van Mobiliteit Bart Lambrecht (N-VA) zegt het advies van de verkeerscel, inclusief de lokale politie en de Fietsersbond, te willen volgen. "Zij zijn van mening dat de huidige toestand de beste is. Het klopt dat de files die destijds plotsklaps verdwenen ondertussen weer aanwezig zijn. De reden daarvoor ligt niet bij de knipperlichten, maar is te zoeken in twee grote wegenwerken in onze buurgemeenten. Zowel de Steenwinkelstraat in Schelle als het centrum van Reet ligt al een tijd open. In beide gevallen verlopen de omleidingen langs de Pierstraat. Beide hebben een grote invloed op het aantal auto's op het kruispunt. Wanneer we de verkeerslichten weer aanzetten, gaan de files nog véél langer worden dan wat we nu aantreffen. Dat is voor ons geen optie." (BCOR)