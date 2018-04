Bewoner naar ziekenhuis na brand droogkast 09 april 2018

De brandweer moest gistervoormiddag naar een woning in Aartselaar. Op de hoek van de Oudestraat met de Ysselaarlaan was daar een brand ontstaan op de tweede verdieping. Een droogkast had er vuur gevat. De brandweer was op dat moment al aan het rondrijden voor een oefening waardoor ze heel erg snel ter plaatse was. Daardoor konden de vlammen snel geblust worden en kon erger voorkomen worden. Eén van de bewoners kreeg te veel rook binnen en is ter controle naar het ziekenhuis overgebracht. De schade bleef beperkt zodat de bewoners snel weer hun woning mochten betreden. (BSB)