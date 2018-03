Bestuurster zwaargewond na botsing 06 maart 2018

Een personenwagen is gisterenmiddag op een vrachtwagen geknald op de zijrijbaan van de A12 in Aartselaar. Een vrachtwagenchauffeur die richting Brussel reed, wilde rechtsaf een bedrijventerrein oprijden. Wellicht had de bestuurster van de wagen dat niet gezien want ze knalde zonder te remmen in op de truck. Mogelijk werd ze verblind door de laaghangende zon. De vrouw zat niet gekneld in haar voertuig maar de toegesnelde brandweer moest wel het dak van haar wagen openknippen om haar veilig uit het wrak te helpen. Ze werd nadien zwaargewond naar het Universitair Ziekenhuis vervoerd. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond. (BSB)