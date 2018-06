Bestuurder (45) gaat over de kop 08 juni 2018

Een dronken bestuurder is woensdagavond laat met zijn wagen over de kop gegaan in de Guido Gezellestraat in Aartselaar. De bestuurder van een Audi A5 week af van het wegdek en knalde tegen een geparkeerde Peugeot 508. "Het slachtoffer kon zelf uit het voertuig klauteren", klinkt het bij de lokale politiezone HEKLA.





"Hij werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Uit een ademtest bleek dat hij te veel gedronken had. Beide beschadigde voertuigen waren niet meer rijvaardig en moesten getakeld worden."





De bestuurder is een 45-jarige man uit Antwerpen. (BSB)