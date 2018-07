Bestelwagen vliegt op verkeerseiland A12 25 juli 2018

Een bestelwagen van bouwbedrijf Euro Concept is in de nacht van maandag op dinsdag aan de A12 in Aartselaar in de gracht terechtgekomen na een botsing. De bestuurder reed richting Brussel op de middenrijbaan toen hij om een nog onbekende reden op een verkeerseiland inreed. Door de klap werd de bestelwagen richting gracht gekatapuleerd, waar hij op een paal terechtkwam. De bestuurder raakte slechts lichtgewond, maar de bestelwagen leed veel schade en moest getakeld worden. Terwijl hulp- en takeldiensten hun werk deden, was de rechterrijstrook even versperd. Het is nog niet duidelijk waarom de bestuurder van de weg afweek. (BSB)