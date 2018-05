Beheersplan voor oud gemeentehuis 09 mei 2018

Het oude gemeentehuis verkeert in slechte staat. Oppositieraadslid Rudy Siebens (NAP) merkte vorige gemeenteraad op dat het voegwerk afbrokkelt en dat de luiken en de dakgoot nood hebben aan een likje verf. Volgens schepen van Patrimonium Eddy Vermoesen (N-VA) is de kritiek terecht. "We hebben vorige maand het bericht gekregen dat we een subsidie krijgen van 20.000 euro voor de opmaak van een beheersplan", aldus Vermoesen. "Eens dat plan er is, kunnen we tachtig procent subsidies genieten voor eventuele renovatiewerken. Dat betekent echter niet dat we in afwachting stil blijven zitten. Samen met de mensen van Erfgoed Zuidrand gaan we zo snel mogelijk onderzoeken of er dringende herstellingswerken nodig zijn aan het gebouw. Indien dat het geval blijkt, gaan we zeker niet wachten op de subsidies om deze werken uit te voeren. (BCOR)