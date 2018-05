Bedrijfsleider Secutec komt op voor N-VA 31 mei 2018

N-VA Aartselaar krijgt voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober een opvallende versterking. Geert Baudewijns, algemeen directeur van het Aartselaarse bedrijf Secutec, krijgt een plaats op de N-VA-lijst. Baudewijns is 39, woonachtig in de Pierstraat, getrouwd en vader van drie kinderen. Op zijn 27ste stichtte hij Secutec, een bedrijf dat gespecialiseerd is in alle vormen van digitale beveiliging voor bedrijven. Eind 2016 haalde het bedrijf nog het nieuws omdat het in de Verenigde Staten een groot contract had binnengehaald met General Motors.





Meerwaarde

"Ik wil ontzettend graag mijn ervaring en kennis als bedrijfsleider ten dienste stellen van de Aartselaarse bevolking", aldus Geert Baudewijns.





Volgens burgemeester en lijsttrekker Sophie De Wit (N-VA) zal Baudewijns zeker een meerwaarde kunnen bieden. "Als bedrijfsleider heeft hij sowieso de nodige kennis van economie, financiën en personeelsbeleid. Daarnaast is zijn bedrijf gespecialiseerd in ICT en digitale veiligheid, wat ook voor gemeenten alsmaar belangrijker wordt. Mensen als Geert zullen we zeker goed kunnen gebruiken als we de digitale revolutie willen volgen."





(BCOR)