Basisschool Cade wordt flink vernieuwd 14 april 2018

02u30 0

Het gemeentebestuur is volop bezig met een aantal renovatiewerken in de gemeentelijke basisschool Cade. Zowel de kleine als de grote Cade werden de voorbije dagen al grondig onder handen genomen.





"In de kleine Cade aan de Carillolei wordt het sanitair volledig gestript", zegt schepen van Financiën en Patrimonium Eddy Vermoesen (N-VA). "Volgende week start de opbouw van een volledig nieuwe sanitaire blok. Ook in de grote Cade aan de della Faillelaan wordt hard gewerkt. Er wordt wifi geplaatst, de kabelgoten worden verlegd, enkele klassen krijgen een nieuw laagje verf en ook de personeelszaal wordt aangepakt."





De werken gaan na de paasvakantie dus onverminderd verder. Volgens het gemeentebestuur en de schooldirectie is dat zelfs een troef. "De werf wordt natuurlijk veilig ingericht, maar tegelijkertijd toch zichtbaar gemaakt", zegt schepen van Onderwijs Mark Vanhecke (N-VA). "De werklui zullen toelichting geven aan de kinderen over wat ze doen en opbouwen, zodat de leerlingen er ook iets van opsteken." (BCOR)