Basisschool Cade pakt uit met nieuwe fietsenstalling 08 mei 2018

02u53 0 Aartselaar De gemeentelijke basisschool Cade heeft met de steun van de provincie een gloednieuwe fietsenstalling kunnen plaatsen. Gedeputeerde voor Mobiliteit Luk Lemmens kwam gisteren ter plaatse kijken naar hoe de provinciale subsidie is besteed.

Scholen die hun verkeerseducatie willen verbeteren, kunnen eenmalig een subsidie voor een fietsenstalling aanvragen. Deze subsidie bedraagt maximaal 5.000 euro en dient om de bestaande stalling te vervangen of een volledig nieuw exemplaar te plaatsen. De gemeentelijke basisschool Cade maakte van die mogelijkheid gebruik en kan nu sinds dit schooljaar pronken met een gloednieuwe fietsenstalling.





"Wanneer ouders merken dat hun kinderen hun fietsen veilig en overdekt kunnen stallen, dan is dat motiverend om vaker met de fiets naar school te komen", zegt directeur Kris Kestens. "Tezelfdertijd proberen we onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de verschillende rollen die ze in het verkeer moeten opnemen. Zo organiseren we binnenkort onze jaarlijkse verkeersweek met een strapdag en een dag met verkeersproeven."





Gedeputeerde Luk Lemmens was onder de indruk. "Scholen die actief werken rond verkeerseducatie, zetten op langere termijn ook meer in op duurzame verplaatsingen. Leerlingen maken meer uitstappen met de fiets en worden fietsvaardiger. Maar om dat te kunnen blijven doortrekken, moeten er kwaliteitsvolle fietsenstallingen zijn." (BCOR)