Basisschool Cade maakt zich op voor kerstrun

10 december 2018

14u01 2 Aartselaar In Aartselaar laait op vrijdag 14 december de kerstsfeer hoog op. Gemeentelijke basisschool Cade organiseert dan een heuse kerstrun rond haar schoolgebouwen.

De kerstrun, een organisatie van het schoolteam en de schoolsportraad, is intussen aan haar zesde editie toe. Alle leerlingen van de school mogen samen met hun ouders, broers en zussen een of meer rondjes komen lopen van 500 meter. De kleuters starten om 18.30 uur, de andere lopers starten om 18.40, 19 of 19.20 uur.

Voor de gelegenheid wordt de school volledig ondergedompeld in een kerstsfeer. Op de speelplaats kunnen de aanwezigen iets eten en drinken. Wie honger heeft, kan smullen van hamburgers, een kopje verse kerstsoep, hotdogs of pannenkoeken. Opwarmen kan ook met een glühwein, chocolademelk of jenever.