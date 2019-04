Bart De bruyn (35) herverkozen als voorzitter cultuurraad Ben Conaerts

14u58 0 Aartselaar Bart De bruyn (35) werd herverkozen als voorzitter van de Aartselaarse cultuurraad. De bruyn, die de voorbije zes jaar ook reeds de rol van voorzitter vervulde, was de enige kandidaat.

“Ik wil als voorzitter een spreekbuis zijn voor iedereen die met cultuur bezig is in onze gemeente: de talloze socioculturele verenigingen, de vele vrijwilligers, de kunstenaars en individuele artiesten, maar ook onze inwoners met een sociocultureel hart”, aldus de nieuwe voorzitter.

2019 is voor de nieuw samengestelde cultuurraad en zijn voorzitter meteen een stevig werkjaar. “Er zijn heel wat lopende dossiers die verder moeten opgevolgd worden, zoals de vernieuwing van de dorpskern en de aanpalende infrastructuur. Daarnaast wordt dit jaar ook een nieuw meerjarenplan opgemaakt voor de komende jaren. Samen met de jeugd- en sportraad moeten we voldoende polyvalente ruimte vinden om te vergaderen, repeteren en kleine activiteiten te organiseren.”

Aartselaar telt op dit moment een 40-tal socioculturele verenigingen. “Daarmee is Aartselaar een erg bruisende gemeente. Maar we moeten ervoor zorgen dat ons rijke aanbod niet verloren gaat. De voorbije jaren hebben we met een campagne de vrijwilligers reeds op de voorgrond geplaatst, maar vrijwilligers en nieuwe jonge mensen blijven vandaag nog altijd een absolute noodzaak in het verenigingsleven.”