Banner gevandaliseerd: Theo Francken (N-VA) krijgt Hitlersnor Ben Conaerts

16 januari 2019

15u56 0

Binnenkort komt met Theo Francken (N-VA) de populairste politicus van Vlaanderen naar Aartselaar. Maar het bezoek valt niet bij iedereen in goede aarde. De banner op het Laar die zijn komst aankondigt, werd deze nacht besmeurd door onbekenden. Op het gezicht van het Kamerlid werd een Hitlersnorretje aangebracht.

Miel Mertens, voorzitter van N-VA Aartselaar, is verontwaardigd: “Het is logisch dat niet iedereen dezelfde mening heeft, maar in een democratie uit je dat op een beschaafde manier. Verwijzingen naar nazi’s aanbrengen omwille van een politiek gedachtegoed dat misschien niet het jouwe is, gaat er ver over. Bovendien blijf je van andermans spullen simpelweg af.”

Francken komt op dinsdag 5 februari toelichting geven over het migratiebeleid en de politieke actualiteit en zijn nieuwste boek ‘Continent zonder grens’ signeren. De gespreksavond vindt plaats om 20 uur in CC ’t Aambeeld. Burgemeester Sophie De Wit (N-VA) verzorgt de inleiding. De toegang is volledig gratis, maar je moet vooraf wel je komst melden door in te schrijven via aartselaar@n-va.be.