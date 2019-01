ATG brengt ontbijttheater met ‘Tanya’ Ben Conaerts

23 januari 2019

Het Aartselaars Toneelgezelschap (ATG) kruipt weer op de planken. De komende drie zondagen serveren de acteurs een stukje ontbijttheater in CC ‘t Aambeeld. ‘Tanya’, zoals het nieuwste stuk heet, is een gevoelige komedie over een bankbediende die in contact komt met een clochard. Werner Marinu is regisseur en Raymond Van de Weyer en Anita Callebaut nemen de twee hoofdrollen voor hun rekening. Na de voorstelling, die telkens van start gaat om 11 uur, word je een ontbijt aangeboden dat in de toegangsprijs is inbegrepen.

Voor het toneel en het ontbijt betaal je samen 18 euro. Reserveren is noodzakelijk en kan via CC ’t Aambeeld op tel. 03 877 28 75.