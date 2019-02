Aquafin genomineerd voor Belfius Smart Belgium Awards Ben Conaerts

08 februari 2019

12u09 0 Aartselaar Het Aartselaarse waterzuiveringsbedrijf Aquafin is genomineerd voor de Belfius Smart Belgium Awards 2018. Het bedrijf is een van de genomineerden in de categorie Categorie ‘Belfius Smart Company Award ≥ 10 miljoen omzet’.

De nominatie is te danken aan de sturingsstrategie voor rioleringssystemen die Aquafin heeft ontwikkeld. Met behulp van sensoren, controllers en regelaars worden in ‘real-time’ acties uitgevoerd zodat het gehele rioleringsstelsel zich te allen tijde en zo gelijkmatig mogelijk kan vullen. Op die manier wordt vermeden dat de riool op kritieke plaatsen overstort naar een naburige waterloop en niet de volledige bergingscapaciteit van het rioleringsstelsel benut wordt. Deze unieke sturingsstrategie werd voor het eerst toegepast in Leuven en is intussen al geïmplementeerd op verschillende andere locaties in Vlaanderen.

De Belfius Smart Belgium Awards worden uitgereikt op woensdag 24 april 2019. Naast de vijf awards per categorie wordt ook een publieksprijs uitgereikt. Daarvoor kan tijdens de weken vóór de ceremonie elektronisch worden gestemd via de website https://smartbelgium.belfius.be.