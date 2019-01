Alles wijst op brandstichting: wagen volledig uitgebrand in Aartselaar Patrick Lefelon

19 januari 2019

07u35 0

Aan de Guido Gezellestraat in Aartselaar is afgelopen nacht een auto uitgebrand. Alles wijst op brandstichting. De brandweerpost Hemiksem en ook de brandweerpost Wilrijk kwamen ter plaatse. Na het blussen stelde de politie een perimeter in voor sporenonderzoek. De wagen zou vorige week al bekrast zijn geweest. Naast de wagen werd ook een aansteker gevonden.